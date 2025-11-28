قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة خطة السلام الأمريكية بشأن حرب أوكرانيا.

ووفقًا لـ"رويترز"، كانت تلقت الرئاسة الروسية، صباح الجمعة، مقترح السلام الأمريكي بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأمس الخميس، قال بوتين، إن مسودة مقترحات السلام التي ناقشتها الولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يمكن أن تصبح أساسًا لاتفاقيات مستقبلية لإنهاء الصراع، ولكن إذا لم يحدث ذلك فإن روسيا ستواصل القتال، بحسب "رويترز".