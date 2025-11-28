لجنة أممية: إسرائيل تنتهج سياسة التعذيب وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين

طالبت اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، إسرائيل بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة بشأن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة بحق الفلسطينيين خلال النزاع في غزة ومقاضاة المسؤولين عنها.

وأعربت اللجنة الأممية، عن قلقها من عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، مؤكدة أن استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري بلغ مستويات غير مسبوقة.

كما طالبت اللجنة الأممية، من إسرائيل ضمان دخول المساعدات الإنسانية والعاملين في مجال الإغاثة فورا إلى غزة.

وأكدت اللجنة الأممية، أن هناك تقارير تشير إلى انتهاج إسرائيل سياسة التعذيب، وسوء المعاملة ضد الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي وقت سابق، وصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشهد قتل فلسطينيين اثنين على يد قوات الاحتلال في الضفة الغربية، بأنه حادث يصل إلى مستوى الإعدام دون محاكمة.