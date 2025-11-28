رئيس بيلاروس يبدأ زيارة إلى ميانمار

بانكوك- (أ ب)

وصل رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو إلى ميانمار في زيارة وُصفت بالودية، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية الرسمية هناك اليوم الجمعة، ليصبح ثاني رئيس أجنبي فقط يزور ميانمار منذ أن خضعت للحكم العسكري في 2021.

وتأتي الزيارة قبل شهر واحد من الانتخابات في ميانمار، والتي وصفها منتقدون بأنها غير حرة وغير نزيهة.

ويرى هؤلاء أن زيارة لوكاشينكو الودية تُظهر دعما ضمنيا لهذه الانتخابات.

ومنذ الانقلاب، تُعد بيلاروس من أبرز الداعمين والموردين للحكومة العسكرية في ميانمار، إلى جانب الصين وروسيا. وهي واحدة من الدول القليلة التي زارها القائد العام للحكومة العسكرية في ميانمار، الجنرال مين أونج هلاينج، خلال شهري مارس ويونيو الماضيين.

وعلى غرار الوضع في ميانمار، تُوصف حكومة بيلاروس على نطاق واسع بأنها ذات طابع سلطوي.

وقد قوبلت الحكومة العسكرية في ميانمار بالعزلة والعقوبات من جانب العديد من الدول الغربية، بسبب إطاحتها بحكومة أونج سان سو تشي المنتخبة في فبراير/شباط 2021، وارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في محاولتها سحق المقاومة الشعبية ضد الحكم العسكري.