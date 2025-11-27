لابيد: قانون تجنيد الحريديم الجديد مناهض للصهيونية

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إنه بعد نشر مسودة قانون تجنيد الحريديم الجديد، لن يسمح بمرور هذا القانون المناهض للصهيونية.

قانون تجنيد الحريديم الجديد

وأكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، أن القانون تعبير عن سياسة فاسدة على حساب أبناء ومقاتلين إسرائيل.

نشر مسودة قانون تجنيد الحريديم الجديد

ونشر رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، عضو الكنيست بوعاز بيسموت، اليوم الخميس، مسودة اقتراح قانون التجنيد، بحيث بعث نسخة عن المسودة لأعضاء اللجنة، بعد أن حظي المقترح على "َضوء أخضر".

ويضم اقتراح القانون تجنيد 8160 شابا من الحريديم للخدمة العسكرية والمدنية، في السنة الأولى، ومن ثم 6840 شابا في السنة الثانية، و 7920 في السنة الثالثة، ولا أقل من 8500 شاب في السنة الرابعة، فيما يتم بعد ذلك تجنيد 50% من كل فوج تجنيد من خريجي المعاهد الدينية اليهودية.