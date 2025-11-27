الدفاع المدني في غزة تعلن توقف عمليات البحث عن الجثامين بالقطاع

أعلنت الدفاع المدني في غزة، توقف 50% من خدماتها داخل القطاع، وذلك بسبب عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الآليات.

وأكدت الدفاع المدني في بيان لها اليوم الخميس، أن الاستجابة للحرائق وحوادث الانفجار والانهيارات تعطلت، لافتة إلى أن ذلك يعرض حياة المدنيين داخل القطاع للخطر المباشر.

وقالت إن عمليات استخراج جثامين الشهداء من تحت ركام غزة، متوقفة بالكامل بسبب نقص الوقود اللازم للمعدات.

وطالبت الدفاع المدني، المجتمع الدولي بالتحرك ورفع القيود على تزويدهم بالوقود واعتماد آلية تضمن استمرار تدفقه بما يناسب حجم الطوارئ في القطاع.

وفي سياق منفصل، نقلت الإذاعة العبرية، عن مصدر عسكري إسرائيلي، أنه تم تصفية 3 فلسطينيين في جنين شمال الضفة الغربية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عناصر من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود بدأت العمل في جنين في إطار العملية العسكرية.