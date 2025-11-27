إعلان

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بالمقاتلات والكوماندوز في جنين

كتب : محمود الطوخي

03:51 م 27/11/2025

سلاح الجو الإسرائيلي

قالت القناة 12 العبرية، الخميس، إن سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوما على منطقة مفتوحة شمالي الضفة الغربية.

وأفادت القناة العبرية، بوقوع اشتباك بين مقاوم فلسطيني ووحدة إسرائيلية خاصة في جنين بالضفة الغربية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين في إطار عملية "الحجارة الخمسة".

وأوضحت الصحيفة، أن مروحيات تابعة لسلاح الجو تقدم دعما جويا لقوات الكوماندوز في جنين، كما أرسل جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية وطائرات إضافية إلى المنطقة.

وذكرت الصحيفة، أن قوات الاحتلال اقتحمت ما يزيد عن 220 موقعا، واستجوبت عشرات الفلسطينيين في الميدان، كما اعتقلت عددا منهم بزعم العثور على أسلحة ومخابئ.

