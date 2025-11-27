العفو الدولية: إسرائيل تواصل الإبادة الجماعية بغزة رغم وقف النار

قالت منظمة العفو الدولية في بيان، الخميس، إن إسرائيل تستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة رغم وقف إطلاق النار.

وأكدت العفو الدولية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياساتها الوحشية في غزة من خلال تقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية، كما تتعمّد إخضاع الفلسطينيين في غزة لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي.

وأفادت العفو الدولية، باستشهاد 374 فلسطينيا على الأقل منهم 136 طفلا في هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في غزة.

بدورها، أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إلى أن أكثر من 32 ألف فلسطيني مهجرون قسريا بعد تدمير إسرائيل مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالضفة الغربية.

وشددت الأونروا، على أن تدمير مخيمات اللاجئين يتعارض مع القانون الدولي ويهدف لإحكام السيطرة على الضفة ويجب إعادة بناء المخيمات والسماح للسكان بالعودة.