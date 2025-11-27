وسائل إعلام: منفذ الهجوم في واشنطن مواطن أفغاني



وكالات

أفادت قناة "سي بي إس" الأمريكية نقلا عن مسؤولين أمنيين، أنه تم تحديد هوية منفذ الهجوم على أفراد الحرس الوطني في واشنطن بالقرب من البيت الأبيض.

وقالت المصادر للقناة، إن الشخص الذي أطلق النار هو المواطن الأفغاني المدعو "رحمن الله لاكانوال"، 29 عاما، الذي دخل الولايات المتحدة في عام 2021، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن مسلحا أطلق النار على أفراد من الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن، يوم الأربعاء، بمنطقة قريبة من البيت الأبيض، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر الحرس بجروح بليغة.

وقالت السلطات الأمريكية إن الهجوم كان يمثل كمينا، وإن المهاجم أصيب بجروح أيضا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن منفذ الهجوم "سيدفع ثمنا باهظا"، إذ وصفه بـ "الحيوان".