بعدما أعلن مقتلهما.. مسؤول أمريكي: حالة الجنديين "غير واضحة"

كتب : محمود الطوخي

12:06 ص 27/11/2025

حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض

نفى حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي تأكيداته بمقتل جنديين من الحرس الوطني أُصيبا في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء، أوردها في منشور سابق على حسابه بمنصة "إكس".

وقال موريسي، في منشور جديد، إن حالة الجنديين من قوات الحرس الوطني "غير واضحة".

وكتب على إكس: "نتلقى حاليا تقارير متضاربة عن حالة اثنين من عناصر الحرس الوطني، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور ورود معلومات وافية".

وأكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا توجد دوافع معروف لحادث إطلاق النار في واشنطن حتى الآن.

حاكم ولاية فيرجينيا الغربية في حسابه على إكس

وأدى الحادث إلى إصابة 3 أشخاص بمن فيهم عنصري الحرس الوطني، بحسب مسعفين.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منفذ الهجوم الذي وصفه بـ"الحيوان" بدفع ثمن باهظ.

وأفادت شرطة واشنطن، بالقبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار قرب البيت الأبيض.

