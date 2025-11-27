بعدما أعلن مقتلهما.. مسؤول أمريكي: حالة الجنديين "غير واضحة"

نفى حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي تأكيداته بمقتل جنديين من الحرس الوطني أُصيبا في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء، أوردها في منشور سابق على حسابه بمنصة "إكس".

It is with great sorrow that we can confirm both members of the West Virginia National Guard who were shot earlier today in Washington, DC have passed away from their injuries. These brave West Virginians lost their lives in the service of their country. We are in ongoing contact… — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

وقال موريسي، في منشور جديد، إن حالة الجنديين من قوات الحرس الوطني "غير واضحة".

We are now receiving conflicting reports about the condition of our two Guard members and will provide additional updates once we receive more complete information. Our prayers are with these brave service members, their families, and the entire Guard community. — Governor Patrick Morrisey (@wvgovernor) November 26, 2025

وكتب على إكس: "نتلقى حاليا تقارير متضاربة عن حالة اثنين من عناصر الحرس الوطني، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل فور ورود معلومات وافية".

وأكد جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا توجد دوافع معروف لحادث إطلاق النار في واشنطن حتى الآن.

وأدى الحادث إلى إصابة 3 أشخاص بمن فيهم عنصري الحرس الوطني، بحسب مسعفين.

وتوعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منفذ الهجوم الذي وصفه بـ"الحيوان" بدفع ثمن باهظ.

وأفادت شرطة واشنطن، بالقبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار قرب البيت الأبيض.