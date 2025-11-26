القبض على مشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض- صور

تحدث جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الدافع وراء إطلاق النار على الحرس الوطني قرب البيت الأبيض في واشنطن.

وقال نائب ترامب أثناء صعوده إلى المنصة في قاعدة فورت كامبل بولاية كنتاكي، الأربعاء، إن الدافع وراء إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن العاصمة غير معروف.

ووصف جيه دي فانس، حادث إطلاق النار على الجنود الأمريكين، بأنه "تذكير قاتم" بالمخاطر التي يواجهها أفراد الأمن أثناء عملهم.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: "ربما شاهدتم هذا على هواتفكم أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يبدو أن إطلاق نار وقع خارج البيت الأبيض قبل ساعتين فقط، وما زلنا نكتشف كل شيء".

وأكد دي فانس، أنه حتى الوقت الحالي مازلت جهات التحقيق في واشنطن تجهل الدافع وراء هذا الحادث، مضيفًا:"أولاً وقبل كل شيء، أريد من كل شخص مؤمن أن يصلي من أجل هذين الجنديين من الحرس الوطني".