مقتل جنديين أمريكيين أُصيبا بإطلاق نار قرب البيت الأبيض- صور

القبض على مشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض- صور

إغلاق البيت الأبيض إثر إطلاق نار على الحرس الوطني في واشنطن.. صور

أعلن حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي، مقتل جنديين من الحرس الوطني بعد تعرضهما لإطلاق نار في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء.

وقال موريسي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "هؤلاء الشجعان من سكان غرب فرجينيا فقدوا حياتهم في خدمة وطنهم".

وقبل نحو ساعة وقع إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم عنصرين من الحرس الوطني لقيا مصرعهما في المستشفى.

وكانت وزير الأمن الداخلي كريستي نيوم، دعت الأمريكيين للصلاة من أجل الجنديين بعد إصابتهما.

وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادث، قائلا إن "الحيوان" الذي أطلق النار على جنود الحرس الوطني سيدفع ثمنا باهظا.

وأعلنت شرطة العاصمة واشنطن في بيان، توقيف أحد المشتبه بهم في إطلاق النار قرب البيت الأبيض.