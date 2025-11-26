بعد إطلاق النار في واشنطن.. وقف الرحلات الجوية بمطار رونالد ريجان

أعلنت إدارة الطيران الأمريكية في بيان، وقف الرحلات الجوية المتجهة إلى مطار رونالد ريجان بالعاصمة واشنطن لأسباب أمنية.

يأتي القرار، بعد حادث إطلاق نار قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء.

وأشار مسعفون، إلى نقل 3 مصابين في الحادث إلى المستشفى، وفق "بي بي سي".

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم، إن عنصرين من قوات الحرس الوطني الأمريكي تعرضا لإطلاق نار في واشنطن، داعية الأمريكيين إلى الصلاة من أجلهما.

وصرّحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، بأن البيت الأبيض على علم بالحادث المأساوي ويتابعه بنشاط.

وأوضحت ليفيت، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحادث الذي وقع قرب البيت الأبيض.

وأعلنت الشرطة في واشنطن، توقيف أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، مؤكدة أنه تم تأمين موقع الحادث.