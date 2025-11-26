القبض على مشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض- صور

إغلاق البيت الأبيض إثر إطلاق نار على الحرس الوطني في واشنطن.. صور

أعلنت شرطة العاصمة واشنطن في بيان، الأربعاء، القبض على أحد المشتبه بهم في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض، مؤكدة أنه تم تأمين موقع الحادث.

وصرّح مسعفون لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأنه تم نقل 3 مصابين في الحادث إلى المستشفى.

وأفادت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم، بتعرض عنصرين من أفراد الحرس الوطني الأمريكي لإطلاق نار في الحادث.

وكتبت نيوم على حسابها بمنصة "إكس" "صلّوا ن أجل عنصري الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قبل لحظات في واشنطن".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن البيت الأبيض على دراية بالحادث المأساوي ويتابعه بنشاط.

وأكدت ليفيت، أنه تم إطلاع الرئيس دونالد ترامب على الحادث الذي وقع بالقرب من البيت الأبيض.