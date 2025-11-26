أمريكا.. إصابة عدة أشخاص بإطلاق نار قرب البيت الأبيض

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلا عن مصدر مطلع، الأربعاء، بإصابة عدة أشخاص بإطلاق نار في العاصمة واشنطن، بينهم عنصر على الأقل من قوات الحرس الوطني.

وذكرت الشبكة، أن إطلاق النار وقع في وسط مدينة واشنطن قرب البيت الأبيض.

وقالت شرطة العاصمة في بيان على "إكس"، إن قواتها انتشرت في موقع الحادث، داعية المواطنين إلى تجنب المنطقة.

وتتواجد قوات الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن العاصمة منذ أذهر، في إطار حملة الرئيس الأمريكي دونلاد ترامب لمكافحة الجريمة في العاصمة.