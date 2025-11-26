إعلان

أول تعليق من الرئيس الصيني بعد حريق أبراج هونج كونج.. صور

كتب : مصراوي

09:06 م 26/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حريق هونج كونج
  • عرض 5 صورة
    حريق هونج كونج (2)
  • عرض 5 صورة
    حريق هونج كونج (3)
  • عرض 5 صورة
    حريق هونج كونج (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(أ ب)

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، عن تعازيه في وفاة رجل الإطفاء خلال جهود مكافحة الحريق في الأبراج الشاهقة في هونج كونج، وقدم مواساته لعائلات الضحايا، وفقا لما ذكرته قناة التلفزيون الرسمية الصينية "سي سي تي في".

ودعا الرئيس الصيني إلى تكثيف الجهود لتقليل عدد الضحايا والخسائر.

وتم إجلاء مئات السكان مع امتداد النيران إلى سبعة مبان سكنية شاهقة الارتفاع في مجمع سكني بمنطقة تاي بو في منطقة نيو تيريتوريز (الأقاليم الجديدة).

وقال قادة فرق الإطفاء إن درجات الحرارة العالية في موقع الحريق جعلت من الصعب على فرق الإطفاء تنفيذ عمليات الإنقاذ. ولم يتسن على الفور معرفة سبب اندلاع الحريق.

وأطلق الحريق عمودا من اللهب والدخان الكثيف في الوقت الذي فيه انتشر بسرعة على السقالات المصنوعة من الخيزران وشبكات البناء التي تم تركيبها حول واجهة المجمع السكني.

وتم إجلاء حوالي 700 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الصيني شي جين بينج حريق أبراج هونج كونج ضحايا حريق أبراج هونج كونج الصين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان