أول تعليق من الرئيس الصيني بعد حريق أبراج هونج كونج.. صور

(أ ب)

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، عن تعازيه في وفاة رجل الإطفاء خلال جهود مكافحة الحريق في الأبراج الشاهقة في هونج كونج، وقدم مواساته لعائلات الضحايا، وفقا لما ذكرته قناة التلفزيون الرسمية الصينية "سي سي تي في".

ودعا الرئيس الصيني إلى تكثيف الجهود لتقليل عدد الضحايا والخسائر.

وتم إجلاء مئات السكان مع امتداد النيران إلى سبعة مبان سكنية شاهقة الارتفاع في مجمع سكني بمنطقة تاي بو في منطقة نيو تيريتوريز (الأقاليم الجديدة).

وقال قادة فرق الإطفاء إن درجات الحرارة العالية في موقع الحريق جعلت من الصعب على فرق الإطفاء تنفيذ عمليات الإنقاذ. ولم يتسن على الفور معرفة سبب اندلاع الحريق.

وأطلق الحريق عمودا من اللهب والدخان الكثيف في الوقت الذي فيه انتشر بسرعة على السقالات المصنوعة من الخيزران وشبكات البناء التي تم تركيبها حول واجهة المجمع السكني.

وتم إجلاء حوالي 700 شخص إلى ملاجئ مؤقتة.