وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء اللبناني في بيروت

وكالات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى بيروت للتشاور مع كبار المسئولين اللبنانيين حول مستجدات الأوضاع وسبل دعم لبنان الشقيق خلال المرحلة الراهنة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى دولة الرئيس سلام، وتهنئته للبنان قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكداً اعتزاز مصر بما يمثله هذا اليوم من قيمة وطنية راسخة في مسيرة لبنان ووحدته، ومتمنياً للبنان دوام الاستقرار واستعادة دوره الفاعل على المستويين العربي والدولي.

وأعرب عبد العاطي عن ارتياحه للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالمباحثات المثمرة التي جرت خلال الزيارة الأخيرة للرئيس سلام إلى القاهرة وما أسفرت عنه من استئناف أعمال اللجنة العليا المشتركة والتوقيع على 13 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية.

وأكد عبد العاطي، حرص مصر على البناء على هذا الزخم من أجل الارتقاء بالتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والثقافة، وتوسيع الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، حيث شدد عبد العاطي على قناعة مصر الثابتة بأن تعزيز دور الدولة وتمكين مؤسساتها الشرعية يبقى الطريق الأفضل لاستعادة الاستقرار ومعالجة التحديات التي تواجه لبنان.

وأعرب عن قلق مصر من وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية واتساع نطاقها، مؤكداً ضرورة التحرك الجاد لتفادي أي انزلاق نحو مزيد من التوتر، والتشديد على الالتزام بالتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن 1701 ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية.

وأوضح عبد العاطي أن زيارته إلى بيروت تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالانخراط المباشر في دعم لبنان واستطلاع رؤى قياداته حول السبل الممكنة لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار، حيث استعرض نتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة لحشد الدعم للبنان ومنع تفاقم الأوضاع.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن تقديره العميق لمواقف مصر التاريخية تجاه لبنان ولدورها الدائم في مساندة استقراره، مؤكداً حرص الحكومة اللبنانية على مواصلة التنسيق الوثيق مع القاهرة وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.