نتنياهو يتدخل لاحتواء صدام غير مسبوق بين وزير الدفاع ورئيس الأركان

مصراوي

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد اجتماعات منفصلة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، في محاولة لمعالجة الخلاف الشديد الذي تصاعد بينهما مؤخراً.

وبحسب الصحيفة، التقى نتنياهو بكاتس اليوم (الثلاثاء)، بعد المواجهة الحادة التي وقعت أمس بين وزير الدفاع ورئيس الأركان، على خلفية انتقاد زامير قرار الوزير بتجميد التعيينات العليا في الجيش وإعادة فحص "تقرير لجنة تورجمان" المعني بأسباب الإخفاق في التصدي لعملية "طوفان الأقصى"، واعتبر زامير أن هذه الخطوة تحمل "صبغة سياسية وتضر بجهوزية الجيش".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مقربين من كاتس أن وزير الدفاع تم استدعاؤه لاجتماع منفصل مع نتنياهو، وأضافت أن بياناً صدر صباح اليوم عن مقربي كاتس قد ساهم في تأجيج التوتر، وجاء فيه: "مع استكمال التحقيقات، لن يكون هناك بد من اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين إضافيين في الجيش وتشديد المحاسبة على آخرين"، كما أشار إلى أن رئيس الأركان اتخذ مواقفه "استناداً إلى معلومات غير مكتملة وبصورة غير دقيقة".

ويعود سبب الخلاف إلى قرار كاتس إعادة فحص تقرير لجنة تورجمان وتجميد التعيينات العليا في الجيش الإسرائيلي، علماً أن اللجنة برئاسة اللواء (احتياط) سامي تورجمان عملت لمدة سبعة أشهر، وشملت مقابلات مع مئات الشهود، وتم اعتماد تقريرها من قبل قائد الجيش وعرضه لاحقاً على وزير الدفاع.