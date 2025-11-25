أونكتاد: حرب غزة تسببت بانهيار الاقتصاد الفلسطيني

وكالات

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن حرب غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية تسببا في انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني وهذا محا أثر عقود من النمو.

وأضافت أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، ويعني ذلك خسارة 22 عاما من التنمية.

وتابعت أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ذلك تعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالميا منذ عام 1960.