السعودية.. انقلاب مفاجئ في الطقس والدفاع المدني يحذر- فيديو

كتب : مصراوي

04:52 م 25/11/2025

أمطار رعدية

وكالات
تشهد مناطق عدة في المملكة العربية السعودية حالة من التقلبات الجوية الشديدة خلال الساعات الأخيرة، إذ حذّر المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مع احتمالية تشكل سيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار.

وتُعد مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة الأكثر عرضة للتأثر بهذه الحالة، فيما تمتد موجة الاضطرابات إلى أجزاء من منطقة الباحة.

كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من عسير وجازان إضافة إلى المنطقة الشرقية، مع احتمالية ظهور الضباب في عدد من المواقع.



وتشير توقعات الأرصاد إلى أن سرعة الرياح قد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة أثناء نشاط السحب الرعدية، بينما تهب الرياح على الخليج العربي باتجاه شمالي غربي إلى شمالي.


وفي السياق ذاته، دعت المديرية العامة للدفاع المدني السكان إلى توخي الحيطة والبقاء في أماكن آمنة، مع الابتعاد عن مواقع تجمع المياه ومجاري السيول، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات التي تُعلن عبر القنوات الرسمية، والتنبيه إلى خطورة السباحة في الأودية والسيول خلال هذه الظروف.

