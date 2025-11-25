السعودية.. انقلاب مفاجئ في الطقس والدفاع المدني يحذر- فيديو

وكالات

تشهد مناطق عدة في المملكة العربية السعودية حالة من التقلبات الجوية الشديدة خلال الساعات الأخيرة، إذ حذّر المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية تتراوح بين المتوسطة والغزيرة، مع احتمالية تشكل سيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار.

🔴 صور رادارات الطقس من المركز تبين تواجد السحب الركامية الرعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/sjTumvtqw1 — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) November 25, 2025

وتُعد مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة الأكثر عرضة للتأثر بهذه الحالة، فيما تمتد موجة الاضطرابات إلى أجزاء من منطقة الباحة.





مواطنون يفتحون المناهل في سحاب لتصريف مياه الأمطار على شارع الستين pic.twitter.com/1zEBfWMl76 — وكالة الوقائع الاخبارية (@alwakaai_news) November 25, 2025

كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من عسير وجازان إضافة إلى المنطقة الشرقية، مع احتمالية ظهور الضباب في عدد من المواقع.

أمطار غزيرة اليوم على الوجه في #تبوك.



-



pic.twitter.com/XNq8jepXB4 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 25, 2025







وتشير توقعات الأرصاد إلى أن سرعة الرياح قد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة أثناء نشاط السحب الرعدية، بينما تهب الرياح على الخليج العربي باتجاه شمالي غربي إلى شمالي.

التيار النفاث شمال الأطلسي قوي ونشط هذا الموسم وهذا أدى بمشيئة الله إلى تتابع المنخفضات الجوية على أوروبا والمغرب العربي



وتأثير وسم جاف على أغلب مناطق الجزيرة العربية استثناء نطاق محدود ومتفرق



نتمنى ان تتحسن الظروف للأفضل بإذن الله خلال الفترة القادمة، والله أعلم pic.twitter.com/Size5PH4wN — عبدالله العصيمي | Abdullah al osaimi (@mdar_aljadi) November 25, 2025



وفي السياق ذاته، دعت المديرية العامة للدفاع المدني السكان إلى توخي الحيطة والبقاء في أماكن آمنة، مع الابتعاد عن مواقع تجمع المياه ومجاري السيول، مؤكدة ضرورة الالتزام بالتعليمات والتحذيرات التي تُعلن عبر القنوات الرسمية، والتنبيه إلى خطورة السباحة في الأودية والسيول خلال هذه الظروف.