إعلان

بينهم داعية معروف.. الكويت تسحب الجنسية من 7 أشخاص

كتب : مصراوي

01:11 م 25/11/2025

مجلس الوزراء الكويتي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً يقضي بسحب الجنسية الكويتية عن 7 أشخاص.

وأفادت مصادر إعلامية بأن القائمة شملت داعية معروفاً، يُشتهر ببرامجه التلفزيونية وأنشطته الثقافية والفكرية.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة القرار والمصلحة الوطنية العليا، مشيرة إلى أن الملفات تخضع للفحص والتدقيق وفق المعايير نفسها المطبقة على الجميع.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" برقم 1482 لسنة 2025، واستند إلى المادة (21 مكرر-أ) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنص على سحب الجنسية ممن اكتسبها بطريقة التبعية مع حامل الشهادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء الكويتي الكويت الجنسية الكويتية

محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اليوم الثاني.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
قفزة جديدة في سعر الدولار اليوم
أوراق التصويت طارت.. تفاصيل اقتحام نجل مرشح لجنة انتخابية وتكسير الصناديق بالدقهلية
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
أمطار وسيول.. توقعات طقس الساعات المقبلة