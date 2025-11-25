بينهم داعية معروف.. الكويت تسحب الجنسية من 7 أشخاص

وكالات

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قراراً يقضي بسحب الجنسية الكويتية عن 7 أشخاص.

وأفادت مصادر إعلامية بأن القائمة شملت داعية معروفاً، يُشتهر ببرامجه التلفزيونية وأنشطته الثقافية والفكرية.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على سلامة القرار والمصلحة الوطنية العليا، مشيرة إلى أن الملفات تخضع للفحص والتدقيق وفق المعايير نفسها المطبقة على الجميع.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" برقم 1482 لسنة 2025، واستند إلى المادة (21 مكرر-أ) من قانون الجنسية الكويتية، والتي تنص على سحب الجنسية ممن اكتسبها بطريقة التبعية مع حامل الشهادة.