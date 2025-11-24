ترامب: أبرمنا صفقة مهمة للغاية مع الصين.. تفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اليوم الإثنين، مكالمة هاتفية جيدة جدًا مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وأوضح ترامب في منشور له على صفحة الرسمية بمنصة تروث سوشيال، أنه ناقش العديد من المواضيع مع الرئيس الصيني من ضمنهما حرب أوكرانيا وروسيا، والفنتانيل، وفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى، وما إلى ذلك.

وأضاف الرئيس الأمريكي:"لقد أبرمنا صفقة جيدة ومهمة للغاية مزارعينا العظماء — وسوف تتحسن الأمور فقط.. وعلاقتنا مع الصين قوية للغاية! وكانت هذه الدعوة بمثابة متابعة لاجتماعنا الناجح للغاية في كوريا الجنوبية، قبل ثلاثة أسابيع".

وتابع: "منذ ذلك الحين، أحرز الجانبان تقدما كبيرا في إبقاء اتفاقياتنا محدثة ودقيقة، والآن يمكننا أن نركز أنظارنا على الصورة الكبيرة".

وأشار إلى أن الرئيس شي دعه لزيارة بكين في إبريل المقبل، لافتًا إلى أنه قبل الدعوة، مطالبًا من الرئيس الصيني زيارة إلى أمريكا في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد أنه اتفق مع الرئيس الصيني على أهمية التواصل بينهم بشكل متكرر، وهو ما يتطلع إلى القيام به.