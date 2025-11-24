إعلان

بعد مفاوضات جنيف.. تقليص الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا من 28 إلى 19 بندًا

كتب : مصراوي

07:46 م 24/11/2025

الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الخطة الأمريكية لتسوية الأزمة في أوكرانيا جرى تقليصها عقب المحادثات التي جرت في جنيف بين ممثلي الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الأوروبية.

وذكرت الصحيفة أن خطة السلام، التي كانت تتضمن في الأصل 28 نقطة، تم تقليصها إلى 19 نقطة، دون أن توضح المصادر البنود التي حُذفت أو خُفضت.

تقدم في المشاورات

من جانبه، صرح وزير الخارجية ماركو روبيو في جنيف بأن الطرفين حققا تقدماً خلال المشاورات، ويعملان على إجراء تعديلات على خطة التسوية، وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق من اليوم أن اللقاءات بين الوفد الأوكراني والشركاء الأوروبيين والوفد الأمريكي بدأت في سويسرا لبحث خطوات إنهاء الصراع.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مسؤول أمريكي لم يُكشف اسمه، أن ممثلي واشنطن وكييف يسعون خلال محادثات جنيف للاتفاق على التفاصيل النهائية للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.

مفاوضات جنيف الخطة الأمريكية للسلام وكرانيا واشنطن

