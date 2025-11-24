إعلان

مسؤول أمريكي يكشف عن تحركات جديدة في البيت الأبيض بشأن فنزويلا

كتب-عبدالله محمود:

07:20 م 24/11/2025

مادورو وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

صرح مسؤول أمريكي، بأن البيت الأبيض يبحث إمكانية إجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشأن أوضاع بلاده.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على إمكانية إجراء مباحثات مباشرة مع مادورو.

وأضاف:"سنرى كيف تسير الأمور في حال إجراء المباحثات المباشرة مع مادورو ونقرر على ضوئها".

وفي ذات السياق، أكد مسؤول بالبنتاجون، بأن رئيس الأركان الأمريكي سوف يلتقي القادة العسكريين خلال زيارته اليوم إلى منطقة الكاريبي.

وخلال تصريحات للجزيرة، قال المسؤول البنتاجون، إن رئيس الأركان سيتلقى إحاطات حول العمليات العسكرية والجاهزية خلال زيارته إلى الكاريبي.

وأوضح أن رئيس الأركان سيبحث مع القادة العسكريين الوضع في منطقة عمل القيادة الجنوبية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو فنزويلا دونالد ترامب البيت الأبيض

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

4 قرارات وكواليس صادمة.. بيان عاجل من النيابة العامة في واقعة تلاميذ مدرسة السلام
الوطنية للانتخابات: 86 شكوى في اليوم الأول من المرحلة الثانية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة
الدعم السريع تعلن قبول هدنة إنسانية لـ 3 أشهر ووقف الأعمال القتالية
فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات
الأرصاد تحذر من سيول محتملة وأمطار رعدية على هذه المناطق
جمع بطاقات ومبالغ مالية.. الداخلية تكشف شبكة تلاعب بالأصوات لصالح مرشحين في المحلة
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية