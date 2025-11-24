مسؤول أمريكي يكشف عن تحركات جديدة في البيت الأبيض بشأن فنزويلا

صرح مسؤول أمريكي، بأن البيت الأبيض يبحث إمكانية إجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشأن أوضاع بلاده.

وقال المسؤول الأمريكي في تصريحات لقناة الجزيرة، إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على إمكانية إجراء مباحثات مباشرة مع مادورو.

وأضاف:"سنرى كيف تسير الأمور في حال إجراء المباحثات المباشرة مع مادورو ونقرر على ضوئها".

وفي ذات السياق، أكد مسؤول بالبنتاجون، بأن رئيس الأركان الأمريكي سوف يلتقي القادة العسكريين خلال زيارته اليوم إلى منطقة الكاريبي.

وخلال تصريحات للجزيرة، قال المسؤول البنتاجون، إن رئيس الأركان سيتلقى إحاطات حول العمليات العسكرية والجاهزية خلال زيارته إلى الكاريبي.

وأوضح أن رئيس الأركان سيبحث مع القادة العسكريين الوضع في منطقة عمل القيادة الجنوبية.