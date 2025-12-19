تركيا: العثور على مسيّرة استطلاع روسية شمال غرب البلاد (صور)

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الجمعة، أنها عثرت على طائرة مسيّرة من طراز أورلان-10 روسية الصنع في منطقة إزميت بمدينة كوجالي شمال غرب البلاد.

وقالت الداخلية التركية، إن التقييمات الأولية تشير إلى أن الطائرة المسيّرة استُخدمت لأغراض الاستطلاع والمراقبة، مضيفة أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريًا.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن الطائرة المسيّرة تحطمت في منطقة ريفية تابعة لمحافظة إزميت في كوجالي، مشيرة إلى أنه تم إرسال فرق من قوات الدرك (جهاز عسكري مختص بالأمن العام وإنفاذ القانون تابع لوزارة الداخلية التركية) إلى المنطقة فور تلقي البلاغ.

ووفقًا للصور المتداولة، فإن الطائرة تحمل رمز النجمة الحمراء على ذيلها، وهو رمز يُستخدم على الطائرات العسكرية الروسية. ومن المعروف أن مدى طائرة أورلان-10 بدون طيار يبلغ حوالي 600 كيلومتر، وفقًا لوسائل إعلام تركية.