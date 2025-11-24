إعلان

ستارمر يطالب بسلام عادل في أوكرانيا.. وزيلينسكي: نتعرض لضغط دولي

كتب-عبدالله محمود:

06:16 م 24/11/2025

كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا

شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على ضرورة حسم الأمور بشأن الأزمة الأوكرانية، لافتًا إلى أن هناك المزيد من العمل يتعين القيام به.


وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن بريطانيا ستستضيف اجتماعًا افتراضيًا لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا غدا الثلاثاء.


وقال رئيس الوزراء البريطاني: "نحن بحاجة إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا".


وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن كييف تسعى في المفاوضات إلى تضمين بند استعادة جميع الأسرى الأوكرانيين وفق صيغة الكل مقابل الكل.


وأشار زيلنسكي، إلى أن أوكرانيا تتعرض لضغط سياسي يتعلق بالقرار الذي يريده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا: "بوتين يرفض مبدأ سلامة الأراضي الأوكرانية وسيادتها".

