مطالبات بمنع حمل السلاح داخل المرافق الطبية في السودان

الخرطوم- (د ب أ)

طالبت شبكة أطباء السودان اليوم الاثنين، بمنع دخول الأفراد والجنود بالسلاح إلى المرافق الطبية بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان .

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان صحفي اليوم:"في الآونة الأخيرة، أصبح دخول بعض العسكريين إلى المستشفيات وهم يحملون أسلحتهم أمراً متكرراً، وهو سلوك يتعارض مع طبيعة العمل الطبي، ويشكل مصدر قلق للعاملين والمرضى والمرافقين".

وأكدت أن المرافق الطبية تُقدّم خدماتها للجميع دون استثناء، وتحتاج إلى بيئة آمنة وهادئة تُتيح للمرضى تلقي العلاج وللكوادر الطبية أداء واجبها بكفاءة دون أي مظهر قد يعرقل العمل أو يخلق حالة من التوتر داخل المستشفيات. إن حرمة المرافق الصحية أمر يجب صيانته باعتباره جزءاً أساسياً من حماية النظام الصحي في الولاية.

ودعت الشبكة الجهات الرسمية للوقف الفوري لهذا السلوك وتنظيم دخول القوات النظامية بحيث يتم ترك الأسلحة خارج المنشآت الطبية، بما يتوافق مع اللوائح والأعراف المعمول بها.

وطالبت الجهات الأمنية بوضع تعليمات واضحة على جميع الجهات ذات الصلة تمنع دخول المسلحين، وتوفير الإجراءات الأمنية اللازمة خارج المرافق الطبية عند الحاجة، حمايةً لسير الخدمات وحفاظاً على سلامة الجميع، وتفادياً لأي تبعات قد لا تُحمد عقباها إذا استمر هذا الوضع دون معالجة.

ويشهد السودان منذ أبريل 2023 صراعا دمويا على السلطة بين الحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.