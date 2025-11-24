إعلان

زيلينسكي ينفي وجود ضغوط على أوكرانيا بشأن مفاوضات السلام

كتب : مصراوي

11:28 ص 24/11/2025

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين من أجل تحديد الخطوات التي يمكنها أن تضع حدًا لحرب روسيا ضد أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في تصريحات اليوم الاثنين: "هناك ضجيج كثير في الإعلام بشأن مفاوضات السلام وحديث عن ضغوط علينا وهذا غير صحيح"، معتبرًا أن "مجرمو الحرب مثل بوتين (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يجب ألا يفلتوا من العقاب"، وفق تعبيره.

وتابع أنه يجب أن تدفع روسيا ثمن الحرب التي شنتها على أوكرانيا، "لذلك فإن القرارات المرتبطة بالأصول الروسية مهمة".

وذكر الرئيس الأوكراني، أن نظيره الروسي يحاول انتزاع اعتراف دولي بشأن ضم أراضٍ من أوكرانيا و"هذا أمر خطير"، مضيفًا "سنقبل بتنازلات تقوينا ولا تضعفنا من أجل إرساء السلام".

وجاء ذلك رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعطى أوكرانيا مهلة تنتهي يوم الخميس المقبل للموافقة على خطته المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف، والتي تتضمن تنازل الأخيرة عن أراضٍ لصالح روسيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا مفاوضات السلام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية