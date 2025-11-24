إعلان

هجوم على مصنع يُزود إسرائيل بمكونات طائرات "إف-35" في بريطانيا

كتب : مصراوي

07:55 ص 24/11/2025

هجوم في بريطانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

وثق نشطاء بريطانيون هجوما نفذوه على مصنع عسكري في بريطانيا ينتج مكونات تستخدم في أسلحة الجيش الإسرائيلي وطائرات "إف-35".

واستهدف الناشطون مصنع شركة "لاند أميتيك " Land AMETEK، التي تُصنع أيضا مكونات لصالح شركة "إلبيت سيستمز" Elbit Systems الإسرائيلية، المعروفة بدورها في تجهيز الجيش الإسرائيلي.

خلال الهجوم، كتب الناشطون عبارات احتجاجية على واجهة المبنى، تندّد بتعاون الشركات مع الجيش الإسرائيلي، وتعبّر عن غضبهم من الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

كما رشوا طلاء أحمر على المبنى كرمز لدماء الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم في بريطانيا بريطانيا هجوم على مصنع يُزود إسرائيل بمكونات طائرات إسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد