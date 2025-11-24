هجوم على مصنع يُزود إسرائيل بمكونات طائرات "إف-35" في بريطانيا



وكالات

وثق نشطاء بريطانيون هجوما نفذوه على مصنع عسكري في بريطانيا ينتج مكونات تستخدم في أسلحة الجيش الإسرائيلي وطائرات "إف-35".

واستهدف الناشطون مصنع شركة "لاند أميتيك " Land AMETEK، التي تُصنع أيضا مكونات لصالح شركة "إلبيت سيستمز" Elbit Systems الإسرائيلية، المعروفة بدورها في تجهيز الجيش الإسرائيلي.

خلال الهجوم، كتب الناشطون عبارات احتجاجية على واجهة المبنى، تندّد بتعاون الشركات مع الجيش الإسرائيلي، وتعبّر عن غضبهم من الحرب التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

كما رشوا طلاء أحمر على المبنى كرمز لدماء الضحايا المدنيين الفلسطينيين، وفقا لروسيا اليوم.