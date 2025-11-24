

وكالات

أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض، أن تقدما مطردا تحقق خلال محادثات جنيف حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل الأزمة الأوكرانية.

قال البيان الذي صدر فجر اليوم الاثنين: "اتفقت الإدارة الأمريكية وممثلو أوكرانيا على مواصلة المشاورات لوضع اللمسات الأخيرة على خطة لحل الأزمة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "رحب الجانبان بالتقدم المطرد الذي تم تحقيقه واتفقا على مواصلة المشاورات مع الانتهاء من الاتفاقيات".

وأعلن البيت الأبيض، أن الوفد الأوكراني المشارك في محادثات الأحد في جنيف، أكد أن الخطة الأمريكية المقترحة للتسوية في أوكرانيا، توفر آليات موثوقة وعملية تضمن أمن أوكرانيا وتعكس المصالح الوطنية لكييف.

وأوضح البيت الأبيض، أن المحادثات عقدت بصيغة موسعة بحضور وزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، و وزير الجيش دانيال دريسكول.

وأكد البيت الأبيض، أن المحادثات كانت بناءة ومثمرة، واتسمت المحادثات بالصراحة والتفصيل، وجرت في أجواء عكست روح الشراكة والهدف المشترك.

وأضاف البيان: "أكد الوفد الأوكراني أن جميع شواغله الرئيسة – بما في ذلك ضمانات الأمن، والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد، وحماية البنية التحتية، وحرية الملاحة، والسيادة السياسية – قد جرى تناولها بصورة شاملة خلال الاجتماع.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم للنهج المنظم المتبع لإدراج ملاحظاتهم ضمن كل عنصر من عناصر إطار التسوية الجاري بلورته".

وأشار البيت البيت الأبيض في بيانه إلى أن ممثلي أوكرانيا، أكدوا استنادا إلى التعديلات والتوضيحات التي قُدمت خلال الاجتماع، أنهم يرون أن المسودة الحالية تعكس مصالحهم الوطنية، وتوفّر آليات موثوقة وقابلة للتنفيذ لصون أمن أوكرانيا على المديين القريب والبعيد.

وشددوا على أن هيكلية ضمانات الأمن المعزّز، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بعدم الاعتداء، واستقرار الطاقة، وجهود إعادة الإعمار، يلبي بفاعلية متطلباتهم الاستراتيجية الجوهرية".

وجدّد الوزير روبيو وفريقه، بحسب البيت الأبيض، التأكيد على "التزام الولايات المتحدة الراسخ بضمان أن تبقى سيادة أوكرانيا وأمنها وازدهارها المستقبلي في صميم العملية الدبلوماسية الجارية".

وأكدوا أن هذا الجهد يستند إلى "هدف الرئيس ترامب المتمثل في إنهاء حرب أودت بحياة ملايين الأشخاص، ومنع مزيد من الخسائر في الأرواح من خلال إرساء سلام دائم وقابل للتنفيذ".

واختُتم الاجتماع بتفاهم مشترك مفاده أن ما تحقق يوم الأحد في جنيف، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وأن استمرار التنسيق الوثيق سيظل ضروريا فيما تواصل الأطراف عملها من أجل سلام شامل ودائم.

كما أصدر الجانبان عقب الاجتماع بيانا مشتركا نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، أكدا فيه أن النقاشات، أحرزت "تقدّما ملموسا في تقريب وجهات النظر وتحديد خطوات واضحة للمرحلة المقبلة"، وأنه على ضوء هذه المداولات، "قام الطرفان بصياغة إطار عمل محدث ومنقّح للسلام".

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفقتا على مواصلة العمل المكثّف على المقترحات المشتركة خلال الأيام القادمة، مع الحفاظ على تواصل وثيق مع الشركاء الأوروبيين مع تقدم العملية، على أن "يتم اتخاذ القرارات النهائية في هذا الإطار من قبل رئيسي أوكرانيا والولايات المتحدة"، وفقا لروسيا اليوم.