أدانت الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي أسفرت عن اغتيال القيادي العسكري البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي.

واعتبرت الخارجية الإيرانية في بيان الغارة الإسرائيلية "انتهاكا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، واعتداء وحشيا على السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للبنان.

وشدد البيان على ضرورة محاكمة ومعاقبة قادة هذا النظام لارتكابهم هذا العمل الإرهابي والجريمة الحربية.

واعتبر البيان، أن الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، وتقاعس وصمت الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها تجاه الاعتداءات المستمرة، أمر مؤسف وغير قابل للتبرير.

واغتالت إسرائيل الأحد القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي في غارة جوية أوقعت 5 قتلى، وفق السلطات اللبنانية، وهي الضربة الخامسة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت منذ بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار قبل سنة.

والطبطبائي أعلى مسؤول في الحزب يغتال منذ انتهاء مواجهة دامية بين إسرائيل وحزب الله استمرّت سنة، وخرج منها حزب الله منهكا بعد أن دمّرت إسرائيل جزءا كبيرا من ترسانته واغتالت عددا كبيرا من قيادييه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ سلاح الجو ضربة في منطقة بيروت أسفرت عن اغتيال الإرهابي هيثم علي الطبطبائي، رئيس أركان حزب الله.

وأكّد حزب الله في بيان مساء اغتياله، كما نعى 4 من عناصره قتلوا مع الطبطبائي في الضربة ذاتها، وفقا لسكاي نيوز.