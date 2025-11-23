أعلنت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، نجاح عملية الاستهداف في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد مصدر أمني لبناني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، اغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي في الغارة الإسرائيلية على الضاحية.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، إن جيش الاحتلال هاجم أعلى قائد في حزب الله وسيواصل عملياته للقضاء على التهديدات فور ظهورها، مضيفا "استهدفنا القائد الأبرز في حزب الله وسنواصل عملياتنا لإزالة التهديدات فور ظهورها".

وأوضح زامير، أن الهدف من الغارة هو منع تعاظم قوة حزب الله وضرب كل من يحاول الاعتداء على دولة إسرائيل.

ردًا على العدوان.. لبنان يتمسك بالوسائل السياسية والدبلوماسية

وصرّح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، بأن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية يتطلب كافة الجهود خلف الدولة اللبنانية ومؤسساتها.

وشدد سلام، على أن منع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة وحماية المدنيين على رأس أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، مؤكدا أن حكومته ستواصل عملها بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية لحماية مواطنيها ومنع أي تصعيد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نفّذ غارات جوية على ضاحية بيروت الجنوبية، قائلا إن الهجوم استهدف قياديا بارزا في حزب الله.