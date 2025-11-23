قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيصنف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

وأكد ترامب، في تصريحات خاصة لموقع "جاست ذا نيوز" الأمريكي، أن قراره سيُطبق "بأقوى العبارات، ويجري حاليا إعداد الوثائق النهائية".

وأشار الموقع، إلى أن قرار ترامب جاء بعد أيام من تحقيق نشره عن أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والمخاوف المتصاعدة داخل إدارة الرئيس الأمريكي الذي كان يدرس الخطوة منذ ولايته الأولى.

وفي الأسبوع الماضي، صنّف جريج أبوت حاكم ولاية تكساس، جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير"، كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود الوطنية".

رفض "كير" هذا التصنيف، ورفع دعوى قضائية ضد حكومة تكساس. ويؤكد أن هذا الإعلان الذي يمنع أعضاءهم من شراء الأراضي في الولاية، ينتهك حقوقهم الدستورية في حرية التعبير والتملك، وفق موقع "بوليتيكو".

داخل الكونجرس بمجلسيه، النواب والشيوخ، يضغط الجمهوريون بمشاركة بعض الديمقراطيين على وزارة الخارجية الأمريكية لتصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وصرّح وزير الخارجية ماركو روبيو، في أغسطس الماضي، بأن تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية قيد الإعداد، غير أن العملية طويلة ومتأنية، في ظل امتلاكها فروع وجماعات تابعة عديدة ينبغي فحصها بشكل فردي.