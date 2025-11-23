إعلان

أول تعليق من الرئيس اللبناني بعد استهداف إسرائيل للعاصمة بيروت

كتب-عبدالله محمود:

05:23 م 23/11/2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية دليل آخر على أنها لا تأبه للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها.

وجدد عون في بيان له اليوم الأحد، دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وجدية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.


وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف الاعتداء على الشعب اللبناني ولمنع أي تدهور من الممكن أن يعيد التوتر إلى المنطقة.


وفي وقت سابق، أفادت الصحة اللبنانية، بأن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، أسفرت عن وقوع شهيد و21 مصابًا.


وكان شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت علي طبطبائي الرجل الثاني بحزب الله.

الرئيس اللبناني استهداف إسرائيل بيروت

