إعلان

في صحن الكعبة.. مصرية تطلب من مسنة عراقية الدعاء لابنتها بالزواج |فيديو

كتب : محمد جعفر

03:44 م 23/11/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت ساحة الكعبة المشرفة لحظة إنسانية مؤثرة، وثقها مقطع فيديو انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدتين أحدهما مصرية والأخرى عراقية.

ظهر في الفيديو سيدة عراقية، وهي تدعو لأولادها وأهلها من البقعة المباركة، بصوت خاشع وخشوع وطمأنينة روحانية في أقدس بقعة على وجه الأرض.

وخلال أداء الدعاء، اقتربت منها امرأة مصرية، بروح ودّ وعفوية، وطلبت منها الدعاء لابنتها بأن يرزقها الزوج الصالح، فيما ردت الحاجة العراقية بابتسامة دافئة، وأدّت دعاء صادقًا للمرأة المصرية وابنتها داعية الله بأن يرزقها الزوج الصالح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الزواج مسنة عراقية مواقع التواصل الاجتماعي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد