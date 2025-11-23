إعلان

فيديو.. فرق الإطفاء الإسرائيلية تكافح حريقا ضخما في حيفا

كتب : مصراوي

03:34 م 23/11/2025

فرق الإطفاء الإسرائيلية تكافح حريقا ضخما في حيفا

وكالات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، باندلاع حريق ضخم بالقرب من حي عين هيام في مدينة حيفا المحتلة، مما أدى إلى تصاعد دخان كثيف إلى المنازل المجاورة.

وقالت الصحيفة، اليوم الأحد، إن 9 فرق إطفاء وإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق واخماده، لافتة إلى أنه تم إنقاذ 4 أشخاص، بينهم رضيع.

ومن جانبها، أكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل، عدم وقوع إصابات، مشيرة إلى أن دخانًا كثيفًا دخل منازل سكان المنطقة.

