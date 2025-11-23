فضيحة تهز تركيا.. شاب يشارك لحظات حميمية مع شريكته في بث مباشر

وكالات

أثار فيديو بث مباشر على منصة "تيك توك" موجة غضب واسعة، بعد أن تمكن مستخدم تركي من بث محتوى غير أخلاقي، تحت عنوان "فقط اسمعوا الصوت"، دون أن يتم حجبه أو منعه من قبل خوارزميات المنصة.

وتضمن البث سردًا لتفاصيل اللحظات الحميمية مع شريكته، وسط تفاعل مباشر من المتابعين، ما اعتُبر تجاوزًا صارخًا لسياسات المحتوى ومعايير السلامة الرقمية، وأعاد تسليط الضوء على الثغرات التي تعاني منها المنصة في ضبط المحتوى الحساس.

وجاءت الحادثة ضمن سلسلة من الوقائع المخالفة التي شهدتها المنصة مؤخرًا، ما أثار تساؤلات حادة حول مسؤولية "تيك توك" في حماية المستخدمين، وخاصة المراهقين، من التعرض لمثل هذه المواد.

ورغم الانتقادات المتصاعدة، لم تُصدر المنصة أي بيان رسمي حتى الآن، فيما يأمل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشديد الرقابة الرقمية وتفعيل أنظمة كشف المحتوى غير الملائم بشكل أكثر صرامة.