إيران: التخصيب النووي حق لنا ومستعدون لـ"اتفاق عادل" مع أمريكا

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه كان على اتصال مباشر مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بشأن البرنامج النووي قبل أشهر.

وأضاف عراقجي، اليوم الأحد خلال مقابلة مع شبكة RT الروسية: "أجرينا خمس جولات من المفاوضات مع الولايات المتحدة، وكنا قد حددنا موعدًا للجولة السادسة في 15 يونيو. ولكن قبل ذلك بيومين، هاجمنا الإسرائيليون. كان هذا الهجوم غير مبرر وغير قانوني، وانضمت إليه الولايات المتحدة لاحقًا".

وأقر وزير الخارجية بتضرر المنشآت النووية الإيرانية بشكل كبير، قائلًا: "منشآتنا النووية تعرضت لأضرار لكن لا يمكن قصف التكنولوجيا. تقنيتنا لا تزال حاضرة".

وأكد استعداد إيران لـ"اتفاق عادل ومتوازن" يتم التوصل إليه عبر المفاوضات، مضيفًا "لكننا لسنا مستعدين لقبول الإملاءات". ولفت إلى أن طهران مستعدة لتقديم ضمانات كاملة بأن برنامجها النووي سلمي و"سيظل كذلك إلى الأبد".

وأدان عراقجي موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجاه الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي، قائلًا: "من المؤسف للغاية أن الوكالة ومديرها العام لم يتمكنا من إدانة العدوان والهجوم على منشأة نووية سلمية كانت تحت إشراف الوكالة وضماناتها".

ولكنه أضاف: "ما زلنا عضوًا ملتزمًا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومستعدين للتعاون مع الوكالة".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "التخصيب هو، أولًا وقبل كل شيء، حقنا، ثم هو مسألة كرامة وطنية وفخر لأنها إنجاز لعلمائنا"، مضيفًا "أعتقد أنه من خلال الاعتراف بهذا الحق، يمكن للولايات المتحدة أن تفعل شيئًا إيجابيًا لنظام عدم الانتشار النووي".