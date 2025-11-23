"قسد" تتهم الجيش السوري باستهداف مقار تابعة لها في ريف دور الزور

وكالات

اتهمت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مساء السبت، الجيش السوري باستهداف مقار تابعة لها في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت "قسد"، في بيان: "في اعتداء جديد يندرج ضمن نهج التصعيد والفوضى، أقدمت مجموعات تابعة لفصائل حكومة دمشق على استهداف عدد من مقرات قواتنا في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي".

وزعمت أن ما وصفته بـ"الاعتداء" جاء في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن قواتها قامت بالرد على مصادر النيران وفق قواعد الاشتباك.

وجاء ذلك، بعدما اتفق الجيش السوري و"قسد"، يوم الجمعة الماضي، على وقف التصعيد في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة السورية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إنه جرى اتفاق بين وزارة الدفاع السورية و"قسد" يقضي بوقف إطلاق النار وعمليات القصف والاستهداف المتبادل بين الجانبين في بلدة معدان بريف الرقة الشرقي، وذلك عقب التصعيد الذي شهدته منطقة معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي خلال الأيام الماضية.