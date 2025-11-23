فنزويلا تجدد إدانتها نشر قوات أمريكية في الكاريبي



وكالات

جدّدت فنزويلا إدانتها نشر الولايات المتحدة قوات في منطقة الكاريبي، مؤكدة أن هذا التصعيد يمثل استمرارا لسياسة فرض القوة.

وحذّر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادريينو لوبيز من أن واشنطن تسعى إلى الحفاظ على هيمنتها وجعل نصف الكرة الغربي مستعبدا وخاضعًا لمصالحها الإمبريالية وقال: العودة إلى العبودية مستحيل بالنسبة إلينا".

وتستعد الولايات المتحدة للانتقال إلى مرحلة جديدة من الضغط على فنزويلا خلال الأيام المقبلة، تشمل عمليات سرية بهدف الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت مصادر في الإدارة الأمريكية، إنه لم يتضح بعد متى قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق مثل هذه العمليات أو نطاقها، ولكن من المتوقع أن تبدأ في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هجسيث، إن الرئيس ترامب لا يعبث في مقاربته ملف فنزويلا، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة في ظل تصاعد التوتر مع حكومة نيكولاس مادورو.

يذكر أن واشنطن أرسلت حاملة طائرات وسفنا حربية إلى منطقة الكاريبي في إطار عملية لمكافحة المخدرات، لكن كراكاس تتخوف من أن يكون هدفها تغيير النظام في فنزويلا، وفقا لروسيا اليوم.