بعد استشهاد 22 فلسطينيًا.. انتهاء الغارات الإسرائيلية على غزة

كتب : مصراوي

05:30 م 22/11/2025

الغارات الجوية على غزة

وكالات

أفاد مراسل هيئة البث الإسرائيلية، بانتهاء هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه جاري تقييم نتائجها.

وأسفرت سلسلة الغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منها دير البلح والنصيرات ومدينة غزة، اليوم السبت، عن استشهاد 22 فلسطينيًا وإصابة العشرات، وفق ما أفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال 3 مقاومين في استهداف بنية تحت الأرض شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

غارات إسرائيلية غزة قصف غزة إسرائيل

