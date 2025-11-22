إعلان

البث العبرية: موجة غارات جوية على جنوب لبنان

كتب : مصراوي

03:19 م 22/11/2025

موجة غارات جوية على جنوب لبنان

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن "مقاتلات سلاح الجو بدأت موجة من الغارات في سهل البقاع ومنطقة النبطية جنوب لبنان".

وأفاد مراسل الجزيرة، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا محيط شمسطار في البقاع شرقي لبنان، مشيرًا إلى أن غارة أخرى استهدفت منطقة المحمودية في الجنوب.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو اغتال أمس عنصرًا في منطقة بلدة فرون بجنوب لبنان.

ومنذ سريان اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر 2024، يشن الجيش الإسرائيلي غارات شبه يومية على لبنان، زاعمًا استهداف عناصر من حزب الله. ولا يزال الجيش متواجدًا في 5 نقاط في الجنوب اللبناني.

