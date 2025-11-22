تركيا: شبهات حول إصابة 25 شخصًا بالتسمم الغذائي بإسطنبول

إسطنبول- (د ب أ)

ذكرت السلطات التركية ووسائل الإعلام المحلية، أن أكثر من 25 شخصا نقلوا إلى المستشفى في مدينة اسطنبول بعد تناولهم طعاما من نفس المطعم في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقال مدير الصحة الإقليمية في اسطنبول، عبدالله امري جونر، عبر منصة إكس مساء الجمعة، إن الأشخاص الذين يتلقون العلاج "حالتهم الصحية العامة جيدة، ويخضعون للتقييمات الطبية والعلاجية الضرورية".

وتردد أن الـ25 شخصا تناولوا لحماجون (لحم بعجين) -وهو خبز مسطح تقليدي مغطى باللحم المفروم والخضروات والتوابل- في مطعم بمقاطعة شيشلي.

وقالت شبكة "سي.إن.إن. تورك"، إن المصابين أشاروا إلى أعراض بينها الشعور بالغثيان، والقيء.

وأضافت الشبكة أن السلطات المحلية أغلقت المطعم، الذي كان يعمل بدون ترخيص.

ويأتي الحادث وسط تداعيات وفاة أسرة من أربعة أفراد كانوا في زيارة لاسطنبول.

وكان يشتبه في البداية في أن الوفيات حدثت نتيجة تسمم غذائي ولكن يعتقد الآن أن الأمر يشمل التعرض لمواد كيميائية، ومن المحتمل أنها أدخنة مبيدات حشرية تسربت إلى غرفتهم بالفندق. ولم يصدر تقرير الطب الشرعي النهائي.

وفي حادث منفصل أمس الجمعة، تم نقل 14 طالبا من مدرسة ثانوية إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بتسمم غذائي، بعد تناول دجاج من مقصف مدرستهم، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، بما في ذلك صحيفة خبر تورك اليومية اليوم السبت.

وأبلغ الطلاب في إقليم كوجالي المجاور لاسطنبول عن إصابتهم بغثيان وقيء بعد وقت قصير من الغداء، وتم نقلهم إلى العديد من المستشفيات المحلية. وجميعهم بصحة جيدة، طبقا لما ذكرته السلطات.

وأدت الحوادث الأخيرة إلى تكثيف التدقيق في سلامة الأغذية وإخفاقات بشأن التفتيش في اسطنبول، وهي وجهة سياحية دولية رئيسية.