فيديو.. قوات الاحتلال ترفع علم إسرائيل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

نشرت قناة "الإخبارية" السورية، اليوم السبت، مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر توغل قوات إسرائيلية في ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا.

ورفعت قوات الاحتلال العلم الإسرائيلي فوق قمة التل الأحمر الشرقي داخل الأراضي السورية، قبل أن تنسحب من المكان.

وأوضحت القناة السورية، أن القوات الإسرائيلية شملت سيارتين عسكريتين ودبابتين، وتحركت من تل الأحمر الغربي نحو تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.

وقالت إن "دورية أخرى تابعة لقوات الاحتلال مؤلفة من 6 آليات، توغلت في بلدات بئر عجم وبريقة وقرى زبيدة الغربية والشرقية".

كما دخلت دورية إسرائيلية تتكون من 3 سيارات إلى عين زيوان وتوجهت نحو أبو قبيس، ولم تواجه أي دورة للاحتلال حواجز خلال تحركاتها، بحسب ما أفادت "الإخبارية".

وتابعت القناة: "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها داخل الأراضي السورية في الأسابيع والأيام الماضية، إذ سبق وأن توغلت الجمعة في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي"، مشيرة إلى أن الاحتلال أقام حاجزًا عسكريًا مؤقتًا، يفصل بين صيدا ومزرعة المغاترة.

ويوم الأربعاء الماضي، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بجولة ميدانية داخل الأراضي السورية، إذ استمعا إلى عرض تفصيلي حول الوضع الأمني في المنطقة، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، توغلت القوات الإسرائيلي داخل الأراضي السورية واحتلت مواقع إلى الشرق من المنطقة العازلة التي تفصل هضبة الجولان المحتلة عن الأراضي السورية وتخضع لمراقبة الأمم المتحدة.