مقتل شخصين في حادث بمنجم شمال غرب إسبانيا

مدريد- (د ب أ)

لقي اثنان من عمال المناجم حتفهما في انهيار نفق بمنجم للفحم شمال غرب إسبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الجمعة، نقلا عن خدمات الطوارئ.

كما أدى الحادث الذي وقع في منجم بالقرب من بلدة فيجا دي رينجوس في منطقة أستورياس إلى فقدان شخص مؤقتا، على الرغم من أنه تردد لاحقا أنه تمكن من الفرار بأمان.

وانهار أحد أنفاق المنجم على بعد نحو 5 ,1 كيلومتر من المدخل.

وقالت نقابة "سي سي او او" العمالية إن المنجم امتثل لجميع لوائح السلامة، حسبما ذكرت قناة "آر تي في إي".

ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.

يذكر أن هذا هو ثاني حادث مناجم يسفر عن وفيات في أستورياس هذا العام. وفي مارس، لقي خمسة عمال حتفهم في انفجار في منجم للفحم بالقرب من ديجانيا.