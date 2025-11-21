مصر تشارك في الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين ببروكسل

مصر تشارك في الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين ب

شارك السفير محمود عمر، مساعد وزير الخارجية مدير ادارة فلسطين، في الاجتماع الأول لمجموعة مانحي فلسطين، ممثّلًا لجمهورية مصر العربية، والذي عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل لدعم السلطة الفلسطينية.

شهد الاجتماع تأكيدًا واسعًا من الدول المشاركة على الترحيب بخطة الرئيس الأمريكي للسلام باعتبارها إطارًا داعمًا للاستقرار، وتمهيداً لمسار سياسي جاد لتسوية القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأعربت الدول عن تقديرها البالغ للجهود المصرية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة، مثمنة الدور الحيوي الذي تقوم به مصر في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة.

وشددت الدول المشاركة على أهمية تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسئولياتها ومهامها في حفظ السلام بموجب قرار مجلس الأمن الدولي 2803، معربة عن تطلعها للمشاركة الفعّالة في "مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار وتنمية غزة" المقرر عقده في مصر، باعتباره منصة دولية محورية لحشد الدعم وتنسيق الجهود لضمان إعادة إعمار القطاع في أسرع وقت ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.