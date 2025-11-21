الجيش الإسرائيلي يعترف باغتيال جندي فلسطيني واعتقال آخر في نابلس

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلًا عن مصدر، بأن الجيش الإسرائيلي اغتال عنصرًا في الشرطة الفلسطينية واعتقل آخر في قرية تل بنابلس.

وزعم المصدر الإسرائيلي، أن الشرطيان أطلقا قبل أيام النار على قوة إسرائيلية في نابلس وأصابا جنديًا بجروح.

وادعى المصدر، أن أحد الشرطيين حاول إصابة قوة للاحتلال الإسرائيلي بنفس السلاح الذي استهدف الجندي في نابلس.

ومن جانبها، أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن شرطيًا فلسطينيًا استُشهِد برصاص قوة خاصة إسرائيلية بعد محاصرة منزله في قرية تِل، جنوب غرب نابلس، مشيرة إلى أن الاحتلال احتجز جثمان الشهيد.