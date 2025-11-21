إعلان

ترامب يمهل أوكرانيا 6 أيام للرد على الخطة الأمريكية

كتب-عبدالله محمود:

06:36 م 21/11/2025

ترامب وزيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الخميس المقبل، موعد مناسب لترد أوكرانيا على المقترح الأمريكية الجديدة بشأن خطة السلام وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أكد ترامب أن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط بدأت، مضيفًا:"وسنرى ما ستفعله حركة المقاومة الإسلامية حماس".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه أصبح هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط، ودول كثيرة ترغب في الانضمام إليه، مؤكدًا أن إيران تريد عقد صفقة وربما يحدث ذلك.

وعن أحدث نيجيريا، وأوضح ترامب أن ما يحدث في نيجيريا إبادة جماعية ضد المسيحيين، متهمًا الحكومة النيجيرية بأنها لا تؤدي عملها وأنه سوف يتدخل لوقف ذلك.

وذكر ترامب: "أن زهران ممداني خاض سباقا جيدا وأعتقد أن لقائي به اليوم في البيت الأبيض سيكون هادئا، لأن لديه فلسفة مختلفة وجميعنا نريد أن تكون نيويورك قوية وأعتقد أننا سنتفاهم بشكل جيد".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا خطة أمريكا للسلام ترامب دونالد ترامب روسيا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا