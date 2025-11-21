ترامب يمهل أوكرانيا 6 أيام للرد على الخطة الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الخميس المقبل، موعد مناسب لترد أوكرانيا على المقترح الأمريكية الجديدة بشأن خطة السلام وإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أكد ترامب أن عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط بدأت، مضيفًا:"وسنرى ما ستفعله حركة المقاومة الإسلامية حماس".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه أصبح هناك سلام حقيقي في الشرق الأوسط، ودول كثيرة ترغب في الانضمام إليه، مؤكدًا أن إيران تريد عقد صفقة وربما يحدث ذلك.

وعن أحدث نيجيريا، وأوضح ترامب أن ما يحدث في نيجيريا إبادة جماعية ضد المسيحيين، متهمًا الحكومة النيجيرية بأنها لا تؤدي عملها وأنه سوف يتدخل لوقف ذلك.

وذكر ترامب: "أن زهران ممداني خاض سباقا جيدا وأعتقد أن لقائي به اليوم في البيت الأبيض سيكون هادئا، لأن لديه فلسفة مختلفة وجميعنا نريد أن تكون نيويورك قوية وأعتقد أننا سنتفاهم بشكل جيد".