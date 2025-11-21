سفيرة مصر بالبحرين: إقبال "جيد" للمصريين لانتخابات النواب 2025

المنامة- (أ ش أ)



أكدت السفيرة المصرية في البحرين ريهام خليل أن أول أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025؛ شهد إقبالا جيدا من الناخبين المصريين.



وقالت السفيرة ريهام خليل - في مداخلة لقناة النيل للأخبار اليوم الجمعة - إن السفارة المصرية في المنامة فتحت أبوابها اليوم في التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين والبدء في عملية التصويت، لافتة إلى أن السفارة ساهمت في نشر الوعي بين المواطنين؛ سواء فيما يتعلق بالمحافظات التي تشملها المرحلة الثانية أو فيما يتعلق بشروط عملية التصويت.



وأوضحت أن السفارة بدأت في الاستعداد للمرحلة الثانية مبكرا من خلال تجهيز المقر الانتخابي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعداد من خلال الدعم الفني المتواصل مع الهيئة للتسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في عملية ميسرة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.



يشار إلى أن التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالخارج 2025 قد بدأت اليوم الجمعة في السفارات المصرية بالخارج، وتتضمن المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء).