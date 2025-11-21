إعلان

سفيرة مصر بالبحرين: إقبال "جيد" للمصريين لانتخابات النواب 2025

كتب : مصراوي

04:00 م 21/11/2025

السفيرة المصرية في البحرين ريهام خليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنامة- (أ ش أ)


أكدت السفيرة المصرية في البحرين ريهام خليل أن أول أيام التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025؛ شهد إقبالا جيدا من الناخبين المصريين.


وقالت السفيرة ريهام خليل - في مداخلة لقناة النيل للأخبار اليوم الجمعة - إن السفارة المصرية في المنامة فتحت أبوابها اليوم في التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين والبدء في عملية التصويت، لافتة إلى أن السفارة ساهمت في نشر الوعي بين المواطنين؛ سواء فيما يتعلق بالمحافظات التي تشملها المرحلة الثانية أو فيما يتعلق بشروط عملية التصويت.


وأوضحت أن السفارة بدأت في الاستعداد للمرحلة الثانية مبكرا من خلال تجهيز المقر الانتخابي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات والاستعداد من خلال الدعم الفني المتواصل مع الهيئة للتسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم في عملية ميسرة لا تستغرق أكثر من 5 دقائق.


يشار إلى أن التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالخارج 2025 قد بدأت اليوم الجمعة في السفارات المصرية بالخارج، وتتضمن المرحلة الثانية من الانتخابات محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السفيرة المصرية سفيرة مصر بالبحرين انتخابات النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة