مقتل طيار هندي في تحطم طائرة مقاتلة خلال عرض بدبي

دبي- (أ ب)

لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه اليوم الجمعة في تحطم طائرته خلال عرض بمعرض دبي للطيران.

وأعلنت السلطات الإماراتية تحطم طائرة مقاتلة من طراز "تيجاس" متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران، وأفادت بتعامل الفرق المعنية على الفور مع الحادث.

وتحطمت المقاتلة الهندية، وهي من طراز "هال تيجاس" في حوالي الساعة 1410 مساء بالتوقيت المحلي، بعد تقديم عرض جوي للجمهور.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي شخص قد أصيب جراء الحادث.

وتصاعد دخان أسود فوق مطار آل مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي أمام أنظار الجمهور ومن بينهم نساء وأطفال، وانطلقت صافرات الإنذار عقب التحطم.

ويستضيف ثاني أكبر مطار في البلاد معرض دبي للطيران الذي يجري تنظيمه كل عامين، وشهد تقديم طلبات شراء كبرى للطائرات من شركة "طيران الإمارات" وشقيقتها للرحلات منخفضة التكلفة "فلاي دبي".