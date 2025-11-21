لندن- (د ب أ)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتركيز على إبرام صفقات مع دول أخرى خلال رحلته إلى قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، حيث قال إنه "من المهم حقا" المشاركة في هذا التجمع الذي قاطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المقرر أن يصل ستارمر إلى جوهانسبرج اليوم الجمعة، حيث قال داونينج ستريت إنه يغتنم فرصة الرحلة للإعلان عن صفقات بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني (523 مليون دولار) للقطارات والطائرات والغواصات.

وكانت قمة القادة المقررة يومي 22 و 23 نوفمبر مهددة بأن يطغى عليها مقاطعة الرئيس الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين بسبب مزاعم تم نفيها على نطاق واسع بأن البيض يتعرضون للاضطهاد في جنوب أفريقيا.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا يوم الخميس إن المناقشات جارية حول تغيير محتمل في قرار المشاركة الأمريكية.

وردا على سؤال حول غياب ترامب، قال ستارمر للصحفيين المسافرين معه: "فيما يتعلق بالحضور، من الواضح أن الرئيس ترامب أوضح موقفه".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم حقا التواجد هناك والتحدث مع الشركاء والحلفاء الآخرين حتى نتمكن من المضي قدما في المناقشات حول القضايا العالمية التي يجب معالجتها والتي لها تأثير في الداخل، ولكن أيضا لاغتنام الفرصة وجهاً لوجه لتعزيز الصفقات التي أرغب في إبرامها لبلدنا".

ويتوقع أن يتغيب الرئيس الصيني شي جين بينج أيضا عن المنتدى متعدد الأطراف، المصمم لجمع الاقتصادات الرائدة في العالم. ومن المقرر أن يحل رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج محله، لكن ستارمر رفض تحديد ما إذا كانا سيجتمعان.